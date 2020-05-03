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ثقافة

اليوم.. القومي لثقافة الطفل يحتفل بالعاشر من رمضان على يوتيوب

الأحد 03/مايو/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة د.  هشام عزمي اليوم الأحد الموافق 3 /5 /2020 بانتصارات العاشر من رمضان على قناة المركز عبر يوتيوب من الساعة 3 عصرًا ولمدة 3 ساعات؛ وذلك ضمن مبادرة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

وقال الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز إن القناة ستعرض أوبريت "أهلًا رمضان" كلمات/ الشاعر فتحي الجندي، ألحان وتوزيع/ الموسيقار وائل عوض، غناء/ فريق كورال الحديقة "سلام"، رسوم وتحريك ورؤية/ الفنان التشكيلي جلال الدين جمال.

كما تعرض "موكب الشهداء" عن الشهيد إبراهيم الرفاعي؛ إعداد وأداء/ الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، تنفيذ/ أ. ولاء محمد محمود، "انتصارات المسلمين والعرب فى رمضان" إعداد/ الكاتب سيد حامد، أداء/ المترجم والإعلامي حسن عبد الفضيل، تنفيذ/ الفنان جلال الدين جمال.

و"ورشتنا من بيتنا" وفيها تقدم مروة طلبة ورشة طيارة ودبابة من الورق، "معرض الفنان الصغير" في رسوم الأطفال عن نصر أكتوبر وأخيرا "إبداعات الصغار" من خلال "أغنية حق المنسي" مهداة للمركز من مواهب كفر صقر؛ الأغنية كلمات/ الشاعر سيد البالوي، غناء/ الفنان الصغير بودي دياب، تصوير ومونتاج/ الفنان علي خطاب.

رابط القناة:
   https://www.youtube.com/channel/UCr88CPRYeu4hMGRrXRlqerQ
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