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محافظات

رئيس مدينة قطور يباشر أعمال صرف المعاشات للمواطنين بمكاتب البريد.. صور

الأحد 03/مايو/2020 - 01:46 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
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احمد علي
باشر المحاسب أحمد المغازي رئيس مجلس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية اليوم فعاليات صرف المعاشات طبقا للبرنامج الزمني حيث يتم الصرف المعاشات حتي ألف جنيه، وعدم وجود تزاحم أو تكدس وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا.

وتابع رئيس المدينة أعمال الصرف الصحي الجارى تنفيذها بقرية شبرا نباص، مشيرا إلى أن العمل يسير طبقا للتوقيتات الزمنية وليس هناك معوقات في العمل.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها وسرعة الانتهاء منها.

كما شدد رئيس مجلس المدينة بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لتأمين أرواح المواطنين ضد أخطار الإصابة بعدوي "كورونا" من خلال تدشين حملات التطهير والتعقيم لكافة قري المركز حفاظا على صالح المواطنين.
رئيس مدينة قطور يباشر أعمال صرف المعاشات للمواطنين بمكاتب البريد.. صور
رئيس مدينة قطور يباشر أعمال صرف المعاشات للمواطنين بمكاتب البريد.. صور
رئيس مدينة قطور يباشر أعمال صرف المعاشات للمواطنين بمكاتب البريد.. صور
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