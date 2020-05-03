رئيس مدينة قطور يباشر أعمال صرف المعاشات للمواطنين بمكاتب البريد.. صور

باشر المحاسب أحمد المغازي رئيس مجلس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية اليوم فعاليات صرف المعاشات طبقا للبرنامج الزمني حيث يتم الصرف المعاشات حتي ألف جنيه، وعدم وجود تزاحم أو تكدس وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا.





وتابع رئيس المدينة أعمال الصرف الصحي الجارى تنفيذها بقرية شبرا نباص، مشيرا إلى أن العمل يسير طبقا للتوقيتات الزمنية وليس هناك معوقات في العمل.





وجاء ذلك بناءً على توجيهات طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها وسرعة الانتهاء منها.



