شاهد .. رش وتعقيم وبوابات إلكترونية لتطهير العاملين والمرضى بمستشفى الأقصر الدولى

أعلن الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفي الأقصر الدولى، عن استمرار أعمال التعقيم التى يقوم بها المستشفى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف العربي، أن أعمال التعقيم اليوم تضمنت رش وتعقيم العمليات الكبرى وجميع الممرات الموجودة بها، كما تم تعقيم قسم الأشعة بالكامل من الداخل والخارج، وغسل الأرضيات الخاصة بها، بالإضافة إلى رش وتعقيم لوبى (Lobby ) المستشفى وجميع الممرات المؤدية للأقسام وغسل وتعقيم المصاعد وجدران وأروقة المستشفى المختلفة.





وأشار إلى أنه منذ بدايه الأزمة لم يتوقف العمل يوما واحدا مع اتباع أعلى معدلات السلامة وذلك حفاظا على المرضى والعاملين.





وأوضح أنه في إطار ما تقوم به المستشفي للحفاظ علي العاملين والمترددين من المرضي قام المستشفي بإحضار بوابات إلكترونية لتطهير العاملين والمترددين من المرضي للوقاية من العدوي بفيروس كورونا المستجد.





وبذلك يكون مستشفي الأقصر الدولي من أوائل الجهات الحكومية داخل محافظة الأقصر التي أحضرت مثل هذه البوابات.