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برلمان

البرلمان يقف دقيقة حدادا على شهداء حادث بئر العبد الإرهابي

الأحد 03/مايو/2020 - 12:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وقف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، دقيقة حدادا على شهداء حادث بئر العبد الإرهابي الذي وقع قبل أيام بشمال سيناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة.

وأدان الدكتور علي عبدالعال، في بيان سابق الحادث الإرهابي الذي نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود من قواتنا المسلحة.

وقال رئيس مجلس النواب: وحتى نعرف هؤلاء الإرهابيين على حقيقتهم، نجد أنه في هذا الشهر الفضيل وفي الوقت الذي يسعى فيه كل المخلصون في العالم إلى انقاذ البشرية من الوباء الذي يعم ارجاء الأرض، نجد هذه الحفنة من الاشرار لا يعنيها إلا سفك دماء الأبرياء باسم الدين ، والأديان جميعها من ذلك براء".
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