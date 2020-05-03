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برلمان

الحرية المصري بالجيزة ينظم حملة نظافة وطلاء للمطبات في العمرانية

الأحد 03/مايو/2020 - 02:02 م
الحرية المصري بالجيزة
الحرية المصري بالجيزة ينظم حملة نظافة بشوارع العمرانية
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ماجدة بدوى
قامت أمانة العمرانية بحزب الحرية المصرى بمحافظة الجيزة، بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية، بطلاء المطبات بشارع مستشفى الصدر، تحت رعاية النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، وتوجيهات يوسف خطاب أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة. 

وأكد شباب الأمانة، استمرار عملهم حتى الانتهاء من كل مطبات شارع مستشفى الصدر، وذلك بالتعاون مع رشا ثابت مديرة البيئة بحي العمرانية.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات أمانة العمرانية ووجه يوسف خطاب الشكر والتقدير لكوادر وشباب حزب الحرية المصرى على جهودهم الكبيرة والملموسة فى مساندة ودعم الجهاز التنفيذى بمحافظة الجيزة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا والمشاركة المجتمعية فى مختلف المشروعات الخدمية والقضايا المجتمعية التى تهم جماهير واهالى الجيزة بجميع احيائها ومدنها ومراكزها وقراها.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، وأحمد مهنى الأمين العام للحزب، في المساندة والدعم وفى ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد وضرورة قيام أمانات الحزب بالمحافظات بمسئوليتها الوطنية تجاه أبناء الوطن وخاصة الذين تضرروا من آثار فيرس كورونا المستجد.
الحرية المصري بالجيزة ينظم حملة نظافة وطلاء للمطبات في العمرانية
الحرية المصري بالجيزة ينظم حملة نظافة وطلاء للمطبات في العمرانية
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