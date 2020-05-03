ضبط مقر إدارة مجموعة من القنوات الفضائية المخالفة بالجيزة.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بالجيزة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مجموعة قنوات فضائية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم من خلالها بث (أفلام، مسلسلات، برامج) وتقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وكذا عرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر القناة والتقابل مع (مندوب تسويق) وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج و(4) وحدات معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة وأفلام ومسلسلات عربية قديمة وحديثة بدون أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا لوجو القنوات و(2) وحدة تخزين خارجية (هارد ديسك) و(2) كاميرا تصوير احترافية و(3) راوتر للاتصال بالإنترنت و(2) سويتش و(10) هواتف محمولة لاستخدامها فى الكول سنتر لاتصال العملاء لطلب المنتجات عبر الأرقام التى تظهر على شاشة القناة ومجموعة من أوراق خريطة عرض البرامج (البلاى ليست) ومجموعة كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر ومبلغ مالى حصيلة بيع المنتجات الطبية وأدوية التخسيس مجهولة المصدر.





وتمثلت المخالفات في إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام و إستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية.. وكذا عرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق و إستخدام أجهزة مونتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ورفع محتوى إلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وإعادة بثه من الخارج على ترددات لا تخص القمر الصناعى المصرى وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وإدارة منشأة بدون ترخيص.



