ضبط لصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية والإتجار فيها بالبساتين





القى ضباط مباحث القاهرة القبض على لصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية والإتجار فيها بالبساتين .





فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين تردد أحد الأشخاص على إحدى الورش لإصلاح مقود دراجة بخارية بحوزته ويشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة ، تم ضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية".وبحوزته دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".





بمناقشته عن مصدر الدراجة إعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم بأسلوب "كسر الجادون" وأضاف بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب وبإستدعاء مالك الدراجة تعرف عليها وإتهمه بالسرقة.





تم بإرشاده ضبط الدراجتين المُستولى عليهما لدى عميله (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام "له معلومات جنائية") ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



