AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط لصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية والإتجار فيها بالبساتين

الأحد 03/مايو/2020 - 03:11 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
كتب محمد صبرى

القى ضباط مباحث القاهرة القبض على لصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية والإتجار فيها بالبساتين .

 فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين تردد أحد الأشخاص على إحدى الورش لإصلاح مقود دراجة بخارية بحوزته ويشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة ، تم ضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية".وبحوزته دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".

بمناقشته عن مصدر الدراجة إعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم بأسلوب "كسر الجادون" وأضاف بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب وبإستدعاء مالك الدراجة تعرف عليها وإتهمه بالسرقة.

تم بإرشاده ضبط الدراجتين المُستولى عليهما لدى عميله (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام "له معلومات جنائية") ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية

إحالة عاطل متهم بسرقة السيارات للجنايات

تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة توك توك في المعادي

تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بأوسيم

ترشيحاتنا

منافس ترامب الوحيد متحرش.. ماذا سيفعل أوباما وكلينتون إذا انسحب بايدن من السباق الرئاسي؟

هل تعرضت آيتن عامر للخيانة في حياتها؟ الفنانة تجيب

حوت المال السوري.. ما أسباب الخلاف بين رامي مخلوف وبشار الأسد؟

مفيدة شيحة تتحدى المشاهدين

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

لسه الذروة.. طبيب يوضح المنحنى العام لكورونا.. فيديو

AdvertisementS

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة وغير متوقعة.. هاني الناظر يقدم 10 خطوات للحماية من الفيروس

تعرف على جينيسيس genesis g90 ذاتية القيادة.. صور

3 طرق لعمل البسبوسة أحلى من الجاهزة