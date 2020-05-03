أمن الجيزة يضبط تاجري مخدرات في قرية كومبرة بكرداسة





نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزتهما 2 بندقية آلية وطلقات نارية و 250 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، قيام عاطلان ، لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية متخذان من المنطقة الزراعية المتاخمة لقرية كومبرة بدائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما من خلال بعض الأكمنة، أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما عدد 2 بندقية آلية وعدد 55 طلقة من ذات العيار وعدد 5 خزن آلية – 250 جرام لمخدر الهيروين.





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لإستخدامه فى حماية نشاطهما الإجرامى .