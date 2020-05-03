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حوادث

أمن الجيزة يضبط تاجري مخدرات في قرية كومبرة بكرداسة

الأحد 03/مايو/2020 - 03:12 م
كلبش
كلبش
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ندى حمودة - أحمد مهدي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزتهما 2 بندقية آلية وطلقات نارية و 250 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، قيام عاطلان ، لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالإتجار  فى المواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية متخذان من المنطقة الزراعية المتاخمة لقرية كومبرة بدائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما من خلال بعض الأكمنة، أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما عدد 2 بندقية آلية وعدد 55 طلقة من ذات العيار وعدد 5 خزن آلية – 250 جرام لمخدر الهيروين.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لإستخدامه فى حماية نشاطهما الإجرامى .
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