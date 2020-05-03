منافس ترامب الوحيد متحرش.. ماذا سيفعل أوباما وكلينتون إذا انسحب بايدن من السباق الرئاسي؟

اقترح دوجلاس ماكينون، المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة الأمريكية و أحد المساهمين في مجلة ذا هيل، أن يتحد كل من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة والرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة باراك أوباما تحت مظلة واحدة ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل، إذا انسحب جو بايدن المرشح الديمقراطي والمنافس الوحيد لترامب من السباق.





"ماكينون"، الذي كان كاتبًا في البيت الأبيض أثناء إدارتي الرئيسين رونالد ريجان وجورج إتش دبليو.. يعتقد أن هذا "المزيج الجاهز حقًا" بين كلينتون واوباما، ولكنه يمكن أن يخلق بعض "المشاكل" الحقيقية لدعم الديمقراطيين في مواجهة ترامب في الولايات المتأرجحة، من حيث حساب التفاضل والتكامل في التصويت بشكل عام، وفقا لتعبيره.





وتساءل ماكينون: هل يمكن أن يتحقق مثل هذا السيناريو؟"





وكتب المستشار السياسي أنه إذا انسحب بايدن ولم يرغب الديمقراطيون في تسليم الانتخابات لترامب، فسوف يحتاجون إلى القيام بشيء إبداعي بشكل لا يصدق في لمح البصر.





و قد يواجه التحالف بعض المشاكل القانونية حيث ينص التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين" ، ما يوحي بأن باراك أوباما لن يُسمح له بالترشح إلى جانب كلينتون.





ومع ذلك، يعتقد ماكينون أنه حيث سيتم اختيار الرئيس السابق ليخلف كلينتون بدلًا من "انتخابه" في المنصب في حالة حدوث أي شيء للرئيس بالإنابة أثناء وجوده في منصبه ، فإن هذا لا يتعارض مع القانون ويجعله سيناريو أكثر ترجيحًا بأن يتقدم اوباما كنائب للرئيس بينما تترشح كلينتون لمنافسة ترامب من جديد.



ويأتي مقال ماكينون في الوقت الذي يواجه فيه نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن ضغوطًا متزايدة بعد اتهامات جنسية له من عضوة مجلس الشيوخ السابق تارا ريد يعود تاريخها إلى عام 1993، بالإضافة إلى بعض الآثار من الفضيحة المحيطة بتعاملات ابنه هنتر التجارية في أوكرانيا و تكهنات حول حالة صحته العقلية.



كل هذا جعل المستشار السياسي ماكينون يقترح أن بايدن قد يضطر إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، تاركا المنصب شاغرا.





ومع ذلك، من المدهش أن ماكينون لم يذكر السناتور فيرمونت بيرني ساندرز كبديل محتمل للمنصب المرشح، على الرغم من أن السيناتور فيرمونت في السابق "أوقف" حملته الرئاسية فقط ، دون إنهاءها سابقًا.

