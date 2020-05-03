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رياضة

وزير الرياضة السابق يشيد بمقترح قانون فرض رسم على عقود اللاعبين المصريين والأجانب

الأحد 03/مايو/2020 - 03:45 م
خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز
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يسرى غازى
أشاد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق بمشروع القانون المقترح بشأن فرض رسم تنمية موارد الدولة على عقود اللاعبين المصريين والأجانب.
قال وزير الشباب والرياضة السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: مشروع قانون ممتاز وفى غاية الأهمية مقترح من الحكومة بفرض رسم تنمية موارد الدولة على عقود البيع أو الشراء أو التجديد أو الإعارة للاعبين المصريين أو الأجانب.
أضاف: ينص المشروع على أن يقوم اتحاد اللعبة الرياضية بتحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق العقد كذلك فرض رسم تنمية موارد على تراخيص شركات الخدمات الرياضية الجديدة المنشأة طبقًا لقانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
كان عمرو الجنايني رءيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أكد استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم حال صدور قرار الدولة بعودة النشاط في أى وقت.
ولفت إلى أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عرضت على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس السبت بمكتبه للجنة برئاسة عمرو الجنايني وحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل أعضاء اللجنة.
كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
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