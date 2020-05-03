محمد ثروت: الإرادة هي سر الانتصار في حرب العاشر من رمضان

هنأ الفنان محمد ثروت، الشعب المصري بذكري حرب أكتوبر التي وقعت في يوم العاشر من رمضان.

وقال محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، إن حرب أكتوبر المجيدة كانت في أسوأ الظروف التي مرت بها الدولة والجيش المصري وخاصة بعد انخفاض الروح المعنوية للجيش المصري بعد التعرض لنكسة 67 وكان تاريخا قاسيا جدًا على الشعب المصري كله.

وأوضح المطرب محمد ثروت، أن الحرب النفسية كانت أصعب ما خاضه الجيش المصري في تلك الفترة وليس الحرب العسكرية، وأن حرب الاستنزاف أهدرت الكثير من القوي للمصريين ولكن بالرغم من ذلك كانت هناك حالة من الإصرار على المواجهة والفوز في تلك المعركة لتحقيق الانتصار.

وأشار إلىأن الشعب المصري كله كان بمثابة جيش واحد يتقدمه القوات المسلحة المصرية، معقبًا: كان للحرب روح جعلت الوطن والشعب بمثابة الجسد الواحد والحصن المنيع الذي لا يخترق أبدًا.

وأكد أن حرب أكتوبر وانتصارها لم يحقق بالمقاييس العسكرية فقط التي كانت أشبه بالمستحيل لتحقيق هذا الانتصار، وإنما بمقاييس الإرادة المصرية التي قلبت الموازين وأحدث النصر العجيب الذي لفت أنظار العالم كله.