AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد ثروت: الإرادة هي سر الانتصار في حرب العاشر من رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 03:47 م
المطرب محمد ثروت
المطرب محمد ثروت
Advertisements
فرح علاء الخولي

هنأ الفنان محمد ثروت، الشعب المصري بذكري حرب أكتوبر التي وقعت في يوم  العاشر من رمضان.


وقال محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، إن حرب أكتوبر المجيدة كانت في أسوأ الظروف التي مرت بها الدولة والجيش المصري وخاصة بعد انخفاض الروح المعنوية للجيش المصري بعد التعرض لنكسة 67 وكان تاريخا قاسيا جدًا على الشعب  المصري كله.


وأوضح المطرب محمد ثروت، أن الحرب النفسية كانت أصعب ما خاضه الجيش المصري في تلك الفترة وليس الحرب العسكرية، وأن حرب الاستنزاف أهدرت الكثير من القوي للمصريين ولكن بالرغم من ذلك كانت هناك حالة من الإصرار على المواجهة والفوز في تلك المعركة لتحقيق الانتصار.


وأشار إلىأن الشعب المصري كله كان بمثابة جيش واحد يتقدمه القوات المسلحة المصرية، معقبًا: كان للحرب روح جعلت الوطن والشعب بمثابة الجسد الواحد والحصن المنيع الذي لا يخترق أبدًا.


وأكد أن حرب أكتوبر وانتصارها لم يحقق بالمقاييس العسكرية فقط التي كانت أشبه بالمستحيل لتحقيق هذا الانتصار، وإنما بمقاييس الإرادة المصرية التي قلبت الموازين وأحدث النصر العجيب الذي لفت أنظار العالم كله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الحرب للسلام.. أبرز محطات مبارك العسكرية

شاهد.. آخر فيديو تحدث فيه الرئيس الأسبق حسنى مبارك للمصريين

وزير الدفاع: القوات المسلحة الحائط المنيع للحفاظ على سلامة الأمة.. وقادرون على مواجهة المحن والشدائد

ننشر.. لوجو احتفال القوات المسلحة بالعيد الـ 38 لتحرير سيناء

السادات وإسرائيل وسيناء.. القصة الكاملة لاستعادة الثعلب للأرض مقابل أوراق فارغة

شاهد.. ذكرى رفع العلم المصري على مدينتي رفح وشرم الشيخ

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة فى مجموعة

هل تعرضت آيتن عامر للخيانة في حياتها؟ الفنانة تجيب

رسميا .. WWE يستغنى عن 15 مصارعا خلال شهرين فقط بسبب الكورونا

حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان.. فيديو

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شهر في الحجر المنزلي.. شاهد يارا تتألق بإطلالة كاجوال غريبة

بعد شهر في الحجر المنزلي.. يارا تتألق في أحدث ظهور

مهمة وغير متوقعة.. هاني الناظر يقدم 10 خطوات للحماية من الفيروس