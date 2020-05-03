انتظام توريد القمح بإجمالي ٢٣٠١ طن للصوامع والمطاحن في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى صباح اليوم الأحد ٣ مايو ٢٣٠١ طن و١٢٤ كيلوجرام قمح محلي.





وشدد المحافظ علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا اثناء اعمال الفرز والاستلام.



