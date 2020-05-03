انتظام توريد القمح بإجمالي ٢٣٠١ طن للصوامع والمطاحن في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى صباح اليوم الأحد ٣ مايو ٢٣٠١ طن و١٢٤ كيلوجرام قمح محلي.
وشدد المحافظ علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا اثناء اعمال الفرز والاستلام.
يذكر أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدان تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدانا ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدانا، بالإضافة إلي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدانا بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى١٢٦٠٤ فدانا وان لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بتواجد مفتشي التموين والزراعة.