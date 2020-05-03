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4 خطوات ليكون شهر رمضان بداية حقيقية للتغيير نحو الأفضل

الأحد 03/مايو/2020 - 03:52 م
الدكتور رأفت يوسف
الدكتور رأفت يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، إن شهر رمضان واحد من أفضل الشهور في السنة ويعلو فيه الوازع الديني عند الفرد، مما يتيح فرصة كبيرة للفرد أن يغير من نفسه ومن العادات السيئة لديه.


وتابع الدكتور رأفت يوسف، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة MBC MASR 2، أن الصيام يعطي فرصة كبيرة للتخلص من كثير من العادات السيئة مثل الإفراط في الطعام أو التدخين وغيرها من العادات، ولتغيير تلك العادات يجب أن يدركها الفرد يشعر بمدى خطورتها أو خطأ القيام بها.


وأوضح أن الفرد في حاجة إلى لفت الانتباه إلى ما هو سيئ به للشعور والوقوف عليه ثم تغيره إلى حالة من الإيجابية وتتحول إلى اللا شعور لتصبح عادة صحيحة ومفيدة.


وأشار  إلى أنه يجب التركيز على العادات السيئة وتغييرها ولكن ليس مع بعضها لأن هذا لم يحقق نتيجة، فهناك أربع خطوات للتتغير من العادات والسلوكيات السيئة وهي:


-التركيز على تغيير سلوك واحد.

-تجريب وتكرار المهارة أو السلوك أكثر من مرة.

-الكم قبل الكيف وهو عمل المهارة دون التركيز على كيفية القيام بها.

-تعلم المهارة الجديدة في مكان آمن.

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