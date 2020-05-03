3 أسباب وراء توصية لجنة التخطيط بالأهلي بتعديل وتمديد تعاقد مصطفي شوبير

أوصت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي بتعديل وتمديد تعاقد حارس المرمي الشاب مصطفي شوبير بعد تصعيده بشكل رسمي ليكون الحارس الثالث.





وكشفت مصادر خاصة أن هناك ثلاثة أسباب وراء هذا الاتجاه الذي تمت مناقشته في الجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو.





وقالت المصادر إن السبب الأول هو أن مصطفي شوبير بات هو أحد العناصر الثلاثة للفريق الأول بعد رحيل شريف إكرامي مع نهاية الموسم وبالتالي فان تأمين الأمور التعاقدية هو المحور الأهم للقلعة الحمراء خلال الفترة الحالية لتجنب ما حدث مع عبدالله السعيد وأحمد فتحي.



