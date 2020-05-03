AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي قرية سبك بالمنوفية يشكون من التزاحم الشديد بسوق القرية

الأحد 03/مايو/2020 - 06:22 م
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ سعيد كريم المقيم  بمحافظة المنوفية شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا فيها من اقامة السوق الاسبوعى بقرية سبك الضحاك بالمنوفية.

وقال كريم في شكواه نعاني نحن سكان قرية سبك الضحاك من الزحام الشديد بسوق القرية الأسبوعي بالرغم من تحذيرات الحكومة بمنع الأسواق والتجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا الا ان الكثير من الباعة الجائلين لا يلتزمون بالتعليمات مما يسبب خطورة على حياتنا".

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رائفة باهالي القرية. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي عين شمس يشكون من احتلال الباعة الجائلين شارع متحف المطرية

سكان منيا القمح يشكون من تزاحم المواطنين أمام البنوك

سكان عبدون بشير يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

سكان الحي السادس بأكتوبر يشكون من الظلام الدامس ليلا

خوفا من انتشار فيروس كورونا..سكان الموسكي يشكون من الزحام الشديد

خوفا من انتشار كورونا.. سكان منطقة العمرية يشكون من زحام المواطنين بالسوق

ترشيحاتنا

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

سيف زاهر يزف بشرى سارة بشأن مصير الدوري الممتاز

حقيقة وجود سجن سيدنا يوسف في البدرشين ..على جمعة يوضح

فيديوجراف.. خطوات تسليم الأبحاث ورقيا أو إلكترونيا

شاهد.. أحمد مكي من أمام المسجد النبوي الشريف

القوات المسلحة: مقتل ١٢٦ تكفيريا وتفجير ٦٣٠ عبوة ناسفة بشمال سيناء

AdvertisementS

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

بعد تجاوز الـ 6000 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا مع ظهور نجم الثريا في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ولافتة.. 10 صور مثيرة للجدل لـ ميريام فارس في عيد ميلادها

بـ الشيفون المنقط.. لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو