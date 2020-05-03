أهالي قرية سبك بالمنوفية يشكون من التزاحم الشديد بسوق القرية

أرسل القارئ سعيد كريم المقيم بمحافظة المنوفية شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا فيها من اقامة السوق الاسبوعى بقرية سبك الضحاك بالمنوفية.





وقال كريم في شكواه نعاني نحن سكان قرية سبك الضحاك من الزحام الشديد بسوق القرية الأسبوعي بالرغم من تحذيرات الحكومة بمنع الأسواق والتجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا الا ان الكثير من الباعة الجائلين لا يلتزمون بالتعليمات مما يسبب خطورة على حياتنا".





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رائفة باهالي القرية.



