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محافظات

تحرير 35 محضرا لمخابز ومنشآت فى حملة تموينية ببني سويف

الأحد 03/مايو/2020 - 03:18 م
الحملات التموينية
الحملات التموينية في بني سويف
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محمد عبد الحليم
شدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين.

ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير التموين بشأن نتائج الحملة التموينية التي نفذتها المديرية، برئاسة المهندس وصفى عبد الله ،بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية ومباحث التموين.


وتبين من التقرير الإشارة إلى تحرير 35 محضرا متنوعا في حملة مكبرة بدائرة المحافظة، وذلك بواقع: 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص ، و4 محاضر لإنتاج خبز  غير مطابق للمواصفات ، و5 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف ، و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ، و4 محاضر لعدم وجود  شهادة صحية ، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ،و2 محضر لاستخدام أكياس سوداء ، و2 محضر للذبح خارج المجز الحكومي  وعدم تغطية لحوم بالشاش.

حيث تم ضبط 45 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية  وكميات من أكياس البلاستيك السوداء المحظور استخدامها ، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الصدد.

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