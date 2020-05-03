شكرًا لكل ما بذلتموه وتبذلونه من أجلنا.. شيري Chery تدعم جيش مصر الأبيض

قامت شركة شيري لتصنيع السيارات وهى أحد العلامات التجارية التابعة للوكيل غبور أوتو في مصر، بلفتة إنسانية في إطار تكاتف القطاع الخاص مع جهود الدولة المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا Covid19.





و تقدمت إلي وزارة الصحة المصرية بعدد من الأقنعة الواقية بالإضافة إلي عدد من أجهزة قياس الحرارة و الملابس الواقية و القفازات الطبية، التي تحتاجها الفرق الطبية لتأدية واجبهم الوظيفي في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.





جاء ذلك -بحسب بيان الأحد- تقديرًا وعرفانًا بالدور الفعال والجهود المبذولة من جانب القطاع الطبي ووزارة الصحة المصرية لإحتواء تلك الأزمة و العبور بمصر إلي بر الأمان داعين الله ان يحفظهم و يوفقهم في تلك المهمة الصعبة وان ينعم بالشفاء و السلامة للجميع.





تأتي شركة شيري واحدة من أفضل 20 شركة لتصنيع السيارات حول العالم و قد بدأت في التواجد بالسوق المصري منذ اكثر من 20 عامًا من خلال موديلاتها الشهيرة اريزو Arrizo 5 , تيجو 3 Tiggo , تيجو 4 , تيجو 7 , تيجو 8.





كما استطاعت شيري خلال تلك السنوات بموديلاتها المختلفة اثبات كفاءتها و قدرتها علي تلبية احتياجات السوق المصري.