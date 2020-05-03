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أخبار البلد

وزير النقل: تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه

الأحد 03/مايو/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قال المهندس كامل الوزير ،  وزير النقل:إن  الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث يبلغ طوله 7,8 كم، ويضم 6 محطات علوية هي: النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور، حيث يجري استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة للمحطات لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات، وكذلك وصول الخبراء الأجانب لإصدار شهادة سلامة التشغيل، ولاسيما في ظل أزمة فيروس " كورونا" المستجد.

وأشار وزير النقل خلال جولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، حيث سيتم تبادل خدمة الركاب عند محطة وادي النيل، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي ( السلام العاصمة/ الإدارية ) في محطة عدلي منصور، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم، لافتًا إلى أن تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه.

وأضاف وزير النقل أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والتي تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالًا إلى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوبًا جامعة القاهرة بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة، ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية، وهـي ناصر، وماسبيرو، والزمالك، والكيت كات، ومن المخطط افتتاحه في ديسمبر 2021،والجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات هي: محطة نفقية ( السودان ) و4 محطات علوية هي : إمبابة، والبوهي، والقومية العربية، والطريق الدائري، ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )، ومن المخطط افتتاحه في يونيو 2022 ، والجزء الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات عبارة عن 3 محطات نفقية: التوفيقية، ووادي النيل، وجامعة الدول، بالإضافة إلى محطة علوية هي جامعة القاهرة،  إلى جانب محطة سطحية هي بولاق الدكرور، ومن المخطط افتتاحه في إبريل 2023.
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