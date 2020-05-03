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لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء على يد الجيش.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 02:00 م
لحظة تصفية العناصر
لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش
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فرح علاء الخولي

عرض التليفزيون المصري، فيديو عن القيادة العامة للقوات المسلحة، التي أكدت أن الجيش والشرطة يواصلان ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء. 

 

واستعرض الفيديو تفاصيل الاشتباك مع العناصر التكفيرية، ومحاولتهم الهروب.


وقالت القوات المسلحة في بيان اليوم الأحد، إنه استكمالًا للأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية وإستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية تنفيذ (22) مداهمة و(16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

 

وأشار البيان إلى استهداف وتدمير (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير ( 116) عربة دفع رباعى منها(34عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).

 

و تم اكتشاف وتفجير (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير (8) فتحات أنفاق.

 

وأسفرت العمليات عن ضبط وتدمير (56) سيارة، و(226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.

 

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

 

وأكدت القوات المسلحة والشرطة، استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

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