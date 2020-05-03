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أخبار العالم

أكثر من أفريقيا.. أزيد من 320 ألف مصاب بكورونا في الشرق الأوسط

الأحد 03/مايو/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

قالت تقارير الصحف العربية والدولية، اعتمادًا على قياسات رويترز وفرانس برس وورلد ميتر، إنه قد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق الأوسط حاجز الـ320 ألفًا، مرجحة استمرار الزيادة في الأعداد، حتى تنتهي ذروة المرض أو تؤتي الإجراءات الاحترازية المستمرة ثمارها حتى تتناقص الأعداد بشكل كبير.


وذكرت التقارير أن الفيروس يستمر في التوسع بالإصابات بشكل بطيء في معظم دول المنطقة، وفي دول عربية متجاوزا نسبة الخمسة بالمائة، وفي دول أخرى أعلنت متأخرة عن اكتشاف الفيروس فيها، عن ارتفاع متوالٍ في الإصابات، في السودان واليمن.


وسجّلت أكبر الأعداد المصابة بالفيروس في تركيا، التي وصلت لـ124375، بينما تلحقها إيران بعدد وصل إلى 96448 ألفا، وإن كان بمعدلات أقل من ذروة التفشي التي كانت في فبراير الماضي، مع انحسار في الأعداد المصابة في الوقت الحالي.


وهناك مخاوف من أن بيانات إيران قد تكون منخفضة للغاية أو أن حكومتها متورطة في التستر على إعلان الأعداد الحقيقية.


في الوقت نفسه، استخدم النظام في طهران تفشي الفيروس لطلب تخفيف العقوبات، والذي يبدو أنه يتعارض مع الرغبة في إخفاء الأرقام الحقيقية.


وكلا من سوريا وليبيا واليمن، التي تعيش خضم حرب أهلية، لديها عدد قليل جدا من الحالات، فتم الإبلاغ عن 44 حالة فقط في سوريا و63 حالة في ليبيا، بينما يوجد الآن عشر حالات في اليمن.


ونظرًا للظروف التي تمر بها حكومات هذه الدولة، فلا توجد طريقة حقيقية لاختبار الفيروس أو الإبلاغ عن البيانات الرسمية لأن الطريقة التي يعمل بها المجتمع الدولي هي أنه لا توجد هيئات مستقلة لتأكيد الحالات.


ويبدو أن الشرق الأوسط الآن وفقًا للتقارير، يمر بمشكلة في التعامل مع الفيروس، فبالمقارنة بالمناطق الأخرى، على سبيل المثال في آسيا الوسطى والقوقاز والقرن الأفريقي، الحالات أقل بكثير من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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