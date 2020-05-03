كانت عايزة تشتغل موديل.. التفاصيل الكاملة لانتحار زوجة بأكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انتحار شابة من الطابق الثالث بمدينة الفردوس بأكتوبر، حيث تبين أن خلافا مع زوجها عقب رفضه عملها كموديل إعلانات دفعها لانهاء حياتها.





وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن المنتحرة متزوجة عرفيا، ومقيمة فى إحدى الشقق السكنية فى منطقة الفردوس، بمدينة أكتوبر، وكانت تعاني من مرض السكر، وحدثت بينها وبين زوجها مشادة كلامية عقب الإفطار، بسبب إصرار الزوجة على عملها فى الإعلانات.





وأضافت التحريات أن الزوجة عقب المشاجرة تناولت كمية كبيرة من الأقراص الخاصة بعلاج السكر لمحاولة الانتحار، إلا أن زوجها أسرع وأحضر لها الطبيب، الذى تمكن من إسعافها، بعد أن تم نقلها إلى شقة الجيران، وعقب تحسن الحالة الصحية للزوجة، طلبت من الجيران الخروج من الغرفة وتركها الجلوس بمفردها، وعقب خروجهم قفزت من الطابق الثالث، وسقطت على الأرض جثة هامدة.





تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وفحصت القوات الكاميرات القريبة من مكان الحادث، التى أكدت أن الفتاة هى التى قفزت من شرفة الشقة بالطابق الثالث.