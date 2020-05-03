بسبب كورونا.. مبدعون عرب يتبرعون بأجر لوحاتهم الفنية لبرنامج «معا نحن بخير»

في الوقت الذي يعاني منه العالم من ظروف اقتصا دية صعبة، بسبب انتشار فيروس كورونا، أعلنت مجموعة من الفنانين العرب من مركز "عليا آرت" في أبوظبي عن المساهمة بريع لوحاتهم وأعمالهم الفنية لصالح برنامج "معًا نحن بخير".





وتتكون المجموعة التي ترأسها الفنانة الإماراتية علياء السويدي من ثلاث فنانات إماراتيات وفنان مصري، هدى الجنيبي وموزة المنصوري ومريم المنصوري والمبدع عصران.





و تروج المجموعة أعمالها التي تجسد المعنى الحقيقي للفن، ليتم بيعها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، إذ تعهدوا جميعًا بأن يساهموا بريع لوحاتهم وأعمالهم الفنية لصالح برنامج "معًا نحن بخير" الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية – معًا لدعم المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة.





ويعتبر برنامج "معًا نحن بخير" هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معًا، ويعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي مساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة.





وتعد علياء السويدي، رئيسة المجموعة، واحدة من نخبة الفنانين الإماراتيين وهي مدربة معتمدة، أسست مركز "عليا آرت" في عام 2016 بجهدها الشخصي ليوفر دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت لتعليم أصول الرسم للطلاب بأسلوب مشوق يشجعهم للتعبير عن مكنوناتهم وأفكارهم بطريقة إبداعية.



