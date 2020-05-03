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ثقافة

بسبب كورونا.. مبدعون عرب يتبرعون بأجر لوحاتهم الفنية لبرنامج «معا نحن بخير»

الأحد 03/مايو/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
في الوقت الذي يعاني منه العالم من ظروف اقتصادية صعبة، بسبب انتشار فيروس كورونا، أعلنت مجموعة من الفنانين العرب من مركز "عليا آرت" في أبوظبي عن المساهمة بريع لوحاتهم وأعمالهم الفنية لصالح برنامج "معًا نحن بخير". 

وتتكون المجموعة التي ترأسها الفنانة الإماراتية علياء السويدي من ثلاث فنانات إماراتيات وفنان مصري، هدى الجنيبي وموزة المنصوري ومريم المنصوري والمبدع عصران.

و تروج المجموعة أعمالها التي تجسد المعنى الحقيقي للفن، ليتم بيعها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، إذ تعهدوا جميعًا بأن يساهموا بريع لوحاتهم وأعمالهم الفنية لصالح برنامج "معًا نحن بخير" الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية – معًا لدعم المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة.

ويعتبر برنامج "معًا نحن بخير" هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معًا، ويعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي مساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة.

وتعد علياء السويدي، رئيسة المجموعة، واحدة من نخبة الفنانين الإماراتيين وهي مدربة معتمدة، أسست مركز "عليا آرت" في عام 2016 بجهدها الشخصي ليوفر دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت لتعليم أصول الرسم للطلاب  بأسلوب مشوق يشجعهم للتعبير عن مكنوناتهم وأفكارهم بطريقة إبداعية.

وبهذه المناسبة صرحت الفنانة علياء السويدي، مديرة مركز "عليا آرت" : " نحن نشعر بالفخر لمساهمتنا ببرنامج "معًا نحن بخير" واعتبر مساهمتني مع فريقي واجب وطني، فلابد أن ندعم أبناء مجتمعنا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الراهنة التي نعيشها، وأوجه دعوة لكل القادرين للمساهمة كل بما يملك للتصدي لهذا التحدي الاستثنائي".
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