فض 3 أسواق شعبية بالإسكندرية لمنع انتشار كورونا

واصلت أحياء الإسكندرية، حملاتها التي استهدفت فض تجمعات الأسواق والتجمعات، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ففي نطاق حي شرق، انطلقت حملة مكبرة تحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق حملة مكبرة بالتعاون مع وحدة شرطة المرافق، بشن لإزالة الاشغالات وفضّ تجمع المواطنين كإجراء احترازي للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.





وأشار بيان صادر من حى شرق الى أن الحملة، أسفرت عن فض تجمعات سوق خورشيد قبل وبعد المزلقان، والتحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة وتوسعة الطريق للمارة، ونشر الوعي بأهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.



