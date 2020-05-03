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محافظات

استمرار تطهير وتعقيم شوارع مرسى علم والمصالح الحكومية لمواجهة كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 03:26 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم ضد فيروس كورونا
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أعلن مجلس مدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة اللواء واصف عدلى رئيس المدينة، عن مشاركة إدارة البيئة بالوحدة المحلية للمدينة وجمعية الحفاظ على البيئة، وجمعية شباب مرسى علم ومركز شباب، في أعمال تطهير العديد من شوارع المدينة والمصالح الحكومية.


من جانبه أعلن اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم في بيان له أن تم تعقيم وتطهير، مبنى بنك مصر والبنك الأهلى ومسجد 68 ومسجد السوق التجارى ومستشفى جراحات اليوم الواحد ومبنى الحضانة بالسوق التجارى، ومدرسة بالسوق التجارى .


أكد عدلى أن الحملات مستمرة لرش وتطهير شوارع المدينة بالكامل وجميع المصالح الحكومية وأن كافة الجهات المعنية بالمدينة تعمل على قدم وساق من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية للمدينة مرسى علم تواصل جهودها من أجل تكثيف جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .


كان اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، تفقد محطة كهرباء مرسى علم وذلك لمتابعة أعمال الصيانة للوحة الرئيسية للمحطة، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بتقديم كل الخدمات لمدن الجنوب.


وأكد رئيس مدينة مرسى علم، اللواء واصف عدلى، أن عملية الصيانة التى تجرى بلوحة كهرباء المحطة الرئيسية للمدينة، تتم استعدادًا لتوصيلها بمحطة محولات متنقلة للشبكة الموحدة قدرها 60 ميجاوات لمواجهة التوسعات العمرانية والاستثمارات السياحية بالمدينة.


وأضاف عدلى فى بيان لمجلس مدينة مرسى علم أن الدولة تقدم كل الخدمات والدعم للمدن بالمحافظات للانتهاء من كل المشروعات.

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