AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا بـ «فض اعتصام رابعة» لـ أول يونيو

الأحد 03/مايو/2020 - 03:12 م
مطرقة
مطرقة
Advertisements
أحمد مهدي


أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض اعتصام رابعة " لجلسة ١ يونيو لتعذر احضار المتهمين. 

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. 

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا".

 وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة 73 متهمًا في فض اعتصام رابعة

الجنايات تستكمل إعادة محاكمة 73 متهما في قضية فض اعتصام رابعة

تأجيل إعادة محاكمة 73 متهما في قضية فض اعتصام رابعة لـ 2 مايو

الجنايات تستأنف جلسات إعادة محاكمة ٧٣ متهما في فض اعتصام رابعة

ترشيحاتنا

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

سلوى عثمان تروي تفاصيل مشهد الفزع في الحلقة التاسعة من البرنس.. صور

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

3 أسباب وراء توصية لجنة التخطيط بالأهلي بتعديل وتمديد تعاقد مصطفي شوبير

كانت عايزة تشتغل موديل.. التفاصيل الكاملة لانتحار زوجة بأكتوبر

AdvertisementS

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة وغير متوقعة.. هاني الناظر يقدم 10 خطوات للحماية من الفيروس

تعرف على جينيسيس genesis g90 ذاتية القيادة.. صور

3 طرق لعمل البسبوسة أحلى من الجاهزة