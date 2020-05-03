تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا بـ «فض اعتصام رابعة» لـ أول يونيو









أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض اعتصام رابعة " لجلسة ١ يونيو لتعذر احضار المتهمين.





صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا".





وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.