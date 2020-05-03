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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يستقبل الفريق البحثي الفائز في مبادرة أكاديمية البحث العلمي لمواجهة كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 03:55 م
رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف يستقبل الفريق البحثي الفائز
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محمد عبد الحليم
استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الأحد، الفريق البحثي الفائز ضمن برنامج "طبق فكرتك" الذى أطلقته أكاديمية البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وحضر اللقاء الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الفريق البحثي للمشروع المكون من الدكتور ممتاز حجاب عميد معهد النباتات الطبية والعطرية، والدكتور عبد الفتاح بدر أستاذ الوراثة والتكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة حلوان، والدكتور وائل عبد المجيد وكيل معهد النباتات الطبية والعطرية الباحث الرئيسي للمشروع، والدكتورة منى سيد عبدالله المدرس بكلية العلوم، والدكتور حسين شعبان حسين الباحث بكلية العلوم، والدكتورة ندى حسن محمد الباحثة بمعهد النباتات الطبية، ووفاء محمد الباحثة بمعهد النباتات الطبية والعطرية.

وفاز المشروع بتمويل قدره مليون جنيه من المنحة الاستثنائية العاجلة عن مشروع استخلاص مركبات مضادة لفيروس كورونا المستجد من النباتات الطبية والعطرية، لها القدرة على تثبيط الفيروس ووقف انتشاره.

وأكد الدكتور "منصور" أن المشروعات البحثية تأتى في إطار خطة الجامعة لتوظيف البحث العلمي والقدرات العلمية والإمكانيات البحثية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتكاتف مع الدولة في التصدي لأكثر الأزمات خطورة على المجتمع المحلى والعالمي، موضحا أن الجامعة تولى اهتمام كبير بالبحث العلمي وبكوادرها البحثية القادرين على مواصلة الجهد من أجل الخروج بنتائج علمية للقضاء على الوباء وهو الأمر الذى لا يتحقق إلا من خلال البحث العلمى.
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