وكيل حقوق إنسان النواب: القوات المسلحة تقوم بأعمال بطولية لملاحقة ودحر الإرهاب

أشادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالأعمال البطولية والتضحيات الفدائية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة البواسل وقوات الشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية.





وقالت النائبة في بيان، الأحد، إن القوات تمكنت من تنفيذ (22) مداهمة و(16) عملية نوعية ومقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء وتدمير (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية وكذلك تدمير ( 116) عربة دفع رباعى منها (34 عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى) بالإضافة للقبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.





وأكدت النائبة مارجريت عازر أن ما يقدمه أبطال القوات المسلحة البواسل من تضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة هي وسام شرف على جبين كل مواطن مصري يعرف قدر هذا الوطن وأصالته، وعراقة تاريخه والجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة في الدفاع عن تراب الوطن ومواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وحماية الحدود المصرية.





وأضافت: ذلك يعكس مدى القدرة القتالية لقواتنا المسلحة واليقظة التامة على حماية كل شبر من تراب الوطن و القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.



