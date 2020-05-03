مملكة الإنسانية.. قصة أمير سعودي تكفل بإفطار ودفع غرامات مالية على سائقين أتراك.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو لشخص سعودي يتحدث مع سائقين أتراك عالقين في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

الفيديو الذي لم تتجاوز مدته دقيقتين، حدث عليه تفاعل كبير عبر موقع تويتر، بعد ظهور شخض يتحدث مع سائقين أتراك عن تكفل أمير تبوك فهد بن سلطان بدفع الغرامات المالية للسائقين الأتراك رغم الخلافات السياسية بين تركيا والممكلة العربية السعودية حول العديد من الملفات أبرزها ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وظهر الشخص السعودي مرتديا عباءته وهو يتحدث عن مخالفات السائقين الأتراك لإجراءات الدولة السعودية المتبعة بشأن فيروس كورونا وتأخرهم في العودة، وقال " في إجراءات دولة، لا أنا ولا أنت نستطيع تجاوزها، حكينا مع المحافظة ووصل الأمر إلى شخص كريم، لأمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، الذي أمر من عنده شخصيا بدفع مبلغ 700 ريال من حساب الأمير فهد، وأعطى أمر للجهات المعنية الآن تعطوني جوازاتكم بنسلمها لهم بتسددوا الـ700 ريال وأنتم تشحنوا الباخرة وتطلعوا".

وقال المتحدث السعودي للسائقين الأتراك "أنتوا مسلمين وما نرضى إنكم تتعطلوا، أنتم في بلد خير ومملكة إنسانية، وصلتكم وجبات الفطور اليوم؟" ليرد السائقين نعم، فيكمل المتحدث حديثه" هذه ليست من عندي هي من عنده، إحنا يا إخوان في بعض الأحيان تصير أمور خارجة عن الإرادة"، وذلك في إشارة إلى الخلافات السياسية بين تركيا والمملكة العربية السعودية.

وأثنى نشطاء موقع تويتر على مبادرة أمير تبوك، وقال سطام بن خالد آل سعود مشيدا بدور والده الأمير فهد بن سلطان " هذه هي أخلاقنا وتربيتنا وعاداتنا التي تعلمناها من أجدادنا والدي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك يتكفل شخصيًا بجميع الغرامات التي لحقت السائقين الأتراك بسبب تأخرهم في العودة".

كما أشاد الكاتب محمد الملا بقرار الأمير فهد بن سلطان "سائقين اتراك تأخروا في مغادرة المملكة وتكفل الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك حفظه الله بدفع كامل الغرامات والمخالفات عن كل فرد منهم على نفقة سموه الخاصة، وكذلك التكفل بإفطارهم على نفقته قبل صعودهم للسفينة مغادرين ميناء ضباء الى تركيا، مختتما تغريدته "أنتم في بلد الإنسانية ومملكة الخير".