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محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عودة سير العمل بإدارة المرور.. صور

الأحد 03/مايو/2020 - 03:23 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد
محافظ كفر الشيخ يتفقد سير العمل بإدارة المرور
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، عودة سير العمل بوحدة الفحص التابعة لإدارة المرور بمدينة كفرالشيخ، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتيسير على المواطنين وأصحاب السيارات والراغبين في استخراج التراخيص أو الفحص الفني للسيارات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالتوعية الصحية للمواطنين المترددين علي وحدة الفحص، وإلزامهم بتطبيق إرشادات وزارة الصحة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور، ومراعاة بُعد المسافات بين المواطنين المترددين علي الإدارة لتلقي الخدمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة المتابعة المستمرة لتطوير أعمال الخدمات المرورية، تيسيرًا على أصحاب السيارات، مشددًا علي تكثيف الحملات المرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لردع المخالفين وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم، حرصًا على حقوق الدولة، وعملًا على راحة وسلامة وحياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، واللواء حاتم فايد، مدير مشروع المواقف بالمحافظة.
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عودة سير العمل بإدارة المرور.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عودة سير العمل بإدارة المرور.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عودة سير العمل بإدارة المرور.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عودة سير العمل بإدارة المرور.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عودة سير العمل بإدارة المرور.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عودة سير العمل بإدارة المرور.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عودة سير العمل بإدارة المرور.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عودة سير العمل بإدارة المرور.. صور
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