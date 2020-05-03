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رياضة

انطلاق أولي سلسلة الحوارات الشبابية مع المسئولين أون لاين بحضور علي جمعة

الأحد 03/مايو/2020 - 03:48 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
انطلق ظهر اليوم فعاليات سلسة من الحوارات الشبابية مع المسؤولين والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "معاك أون لاين"، لمجموعة من أبرز الشخصيات العامة والمسئولين بالمجتمع، وذلك عبر راديو وزارة الشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة.


حيث انطلقت اليوم أولى اللقاءات ظهر اليوم على راديو الوزارة بحوار مفتوح مع  الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، أجاب الشيخ علي جمعة فيها على الأسئلة التي سبق وقام الشباب بإرسالها على الموقع المخصص بالأسئلة.

ومن المقرر أن تذاع مساءً على قناة وزارة الشباب والرياضة على موقع "يوتيوب" الخاص بوزارة الشباب والرياضة.


وقامت وزارة الشباب والرياضة بتخصيص رابط اليكتروني بالبوابة الإلكترونية للوزارة حيث يطرح الشباب الأسئلة التى يرغبون الاستفسار عنها يعقبها تحديد المسئول والشخصية العامة للإجابة عن تلك الأسئلة www.emys.gov.eg/moy/online

الجدير بالذكر أن اللقاءات تستهدف فتح حوار مع الشباب حول أبرز القضايا العامة التى تشهدها البلاد خلال الآونة الراهنة، والتعرف على المحطات الرئيسية المؤثرة فى مسيرة الشخصيات العامة التي سيتم استضافتها، والتى تمثل قدوة ونموذج يحتذى بها داخل المجتمع.


يأتى ذلك فى إطار سلسلة المشروعات والبرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة "أون لاين" للنشء والشباب عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وقناة يوتيوب والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي لمشروعاتها والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من برامجها.
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