انطلاق أولي سلسلة الحوارات الشبابية مع المسئولين أون لاين بحضور علي جمعة

انطلق ظهر اليوم فعاليات سلسة من الحوارات الشبابية مع المسؤولين والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "معاك أون لاين"، لمجموعة من أبرز الشخصيات العامة والمسئولين بالمجتمع، وذلك عبر راديو وزارة الشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة.





حيث انطلقت اليوم أولى اللقاءات ظهر اليوم على راديو الوزارة بحوار مفتوح مع الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، أجاب الشيخ علي جمعة فيها على الأسئلة التي سبق وقام الشباب بإرسالها على الموقع المخصص بالأسئلة.





ومن المقرر أن تذاع مساءً على قناة وزارة الشباب والرياضة على موقع "يوتيوب" الخاص بوزارة الشباب والرياضة.





الجدير بالذكر أن اللقاءات تستهدف فتح حوار مع الشباب حول أبرز القضايا العامة التى تشهدها البلاد خلال الآونة الراهنة، والتعرف على المحطات الرئيسية المؤثرة فى مسيرة الشخصيات العامة التي سيتم استضافتها، والتى تمثل قدوة ونموذج يحتذى بها داخل المجتمع.





