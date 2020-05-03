اللواء عادل مسعود : العقيدة القتالية موجودة في دم المصري.. فيديو

قال اللواء عادل مسعود، من أبطال حرب اكتوبر ، إن معركة العاشر من رمضان شهدت انتصارات سوف تظل تحمل امانة الدفاع عن الوطن وستظل خالدة ومحفورة فى ذاكرة مصر كلها .









وأضاف مسعود ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " ست الستات " المذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه لابد ان نؤدى تحية لكل ابناء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم سواء فى 6 اكتوبر او العاشر من رمضان او فى ايامنا الحالية ضد الارهاب بسيناء .









وأشار بطل حرب أكتوبر ، الى أن حرب العاشر من رمضان أو 6 اكتوبر هى حرب تقليدية .









وتابع أن الحرب الان هى حرب نفسية وكأننا لا نعرف العدو فقد يكون مختبئا بالقرب منا ، او من اصدقائنا .







