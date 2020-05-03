AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللواء عادل مسعود : العقيدة القتالية موجودة في دم المصري.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 03:46 م
معركة العاشر من رمضان
معركة العاشر من رمضان
Advertisements
ريهام فيكتور
قال اللواء عادل مسعود، من أبطال حرب اكتوبر ، إن معركة العاشر من رمضان شهدت انتصارات سوف تظل تحمل امانة الدفاع عن الوطن وستظل خالدة ومحفورة فى ذاكرة مصر كلها .


وأضاف مسعود ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " ست الستات " المذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه لابد ان نؤدى  تحية لكل ابناء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم سواء فى 6 اكتوبر او العاشر من رمضان او فى ايامنا الحالية ضد الارهاب بسيناء .


وأشار بطل حرب أكتوبر ، الى أن حرب العاشر من رمضان أو 6 اكتوبر هى حرب تقليدية .


وتابع أن الحرب الان هى حرب نفسية وكأننا لا نعرف العدو فقد يكون مختبئا بالقرب منا ، او من اصدقائنا .


وأكد أن العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر هى ملحمه تضيف ذكرى لرجال سيناء الان التى تحارب الارهاب المختبئ ، لاعطائهم دفعة لاستكمال العقيدة القتالية الموجودة فى دم المصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة: محاولات الإرهاب الخسيسة مصيرها إلى زوال وسيبقى الوطن

رمضان صبحي ينعى شهداء بئر العبد

أحمد حلمي ينعي شهداء بئر العبد: استشهدوا فوقها ومن أجلها

وزير الأوقاف: دعم قواتنا المسلحة في المرحلة الراهنة واجب ديني ووطني

مصر لن تستسلم.. نجوم الفن ينعون شهداء حادث بئر العبد.. أبرزهم عمرو دياب وأمير كرارة

نجوم الفن ينعون شهداء حادث بئر العبد.. عمرو دياب: خالص العزاء لأسرهم.. أمير كرارة: ربنا يصبر أهلهم.. أحمد حلمي: خير أجناد الأرض

ترشيحاتنا

لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء على يد الجيش.. فيديو

قصة بقرة بني إسرائيل في القرآن الكريم

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

رسميا .. WWE يستغنى عن 15 مصارعا خلال شهرين فقط بسبب الكورونا

فيديوجراف.. خطوات تسليم الأبحاث ورقيا أو إلكترونيا

AdvertisementS

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبل طويق.. رمز لهمة السعوديين.. ماذا تعرف عنه

بعد شهر في الحجر المنزلي.. شاهد يارا تتألق بإطلالة كاجوال غريبة

بعد شهر في الحجر المنزلي.. يارا تتألق في أحدث ظهور