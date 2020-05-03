تطهير وتعقيم 12 ألف شارع وميدان بمراكز محافظة المنيا

قال ا للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن تتابع تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والخدمية وأعمال رفع المخلفات الصلبة.

بالإضافة إلى تطهير الشوارع والميادين، حفاظا على النظافة العامة بجميع القطاعات، ولتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث اسفرت الأعمال عن رش وتطهير 9182 مبني من المنشآت الحكومية، و41554 من المنازل، و12025 من الشوارع والميادين.

وأكد المحافظ، على الاستمرار في متابعة تنفيذ تلك الأعمال وخاصة في ساعات حظر تنقل المواطنين، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة الشاملة التي وضعتها المحافظة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات فبروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى ، مع رفع كفاءة النظافة بمختلف أنحاء المحافظة ورفع المخلفات المتراكمة، وتوفير بيئة نظيفة صحية للمواطنين.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنظيم عملية صرف المعاشات، والقضاء على أي ازدحام او تجمعات للمواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الأجهزة التنفيذية وخاصة في المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.





من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا أعمال نظافة وتطهير ورفع للمخلفات الصلبة والقمامة وتمهيد للطرق وصيانة لأعمدة الإنارة بقري " دمشير - طوخ - طوة "، وكذلك حملة مكبرة للنظافة بشوارع وأحياء المدينة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط أعمال نظافة عامة وتطهير،ودهان للبلدورات.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة حملة نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والتطهير والتعقيم بشوارع المدينة وقري المركز، ورش وتعقيم بقرية بني عامر، كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار وأبوقرقاص أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والقري التابعة.