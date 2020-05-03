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برلمان

رئيس النواب: الحكومة تتعامل بجدية ولها جهد مشكور

الأحد 03/مايو/2020 - 03:49 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الحكومة، ببذل المزيد من الجهد لإطلاق موازنة مالية قوية تعتمد في المقام الأول على الزراعة والصناعة.

جاء ذلك في معرض تعقيب عبد العال على عرض قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأحد/ بشأن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018 /2019.

وقال "عبدالعال": "الحكومة تتعامل بجدية ولها جهد مشكور. ولكن نتمنى جهودا أكبر من ذلك. التوصيات التي صدرت العام الماضي عن لجنة الخطة والموازنة لم تتحقق جميعها".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أموال المنازعات الضريبية تعتبر ديون معدومة، وأن وزارة المالية مطالبة بالعمل على تحصيل 25 في المائة على الأقل منها، مضيفا: "ما يتم تحصيله اليوم أفضل مما يتم تحصيله بعد عشر سنوات".

ولفت "عبد العال" إلى أن الزراعة والصناعة هما قدمان تقوم عليهما الدول، وأن تحقيق موازنة قوية في مصر يعتمد في المقام الأول على أن تكون بلدا زراعيا، وأن تولي الصناعة الأولوية.
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