4 أمراض شائعة تصيب طفلك فى الصيف.. تعرفي على طرق الوقاية منها

الأمراض الصيفية شائعة جدًا خلال الأشهر التي ترتفع فيها درجة الحرارة، بداية من الطفح الحراري وحروق الشمس إلى التسمم الغذائي الصيفي والذي يتسبب في مجموعة من المشاكل الصحية للأطفال.





ومع ارتفاع درجات الحرارة تتزايد فرص ظهور أمراض الصيف أيضًا، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نتخذ التدابير الوقائية اللازمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض الصيف، ويقدم موقع بولد سكاى الهندى بعض الأمراض الصيفية الشائعة التي يجب أن تحمي نفسك منها.





1. حروق الشمس

تتميز حروق الشمس بظهور جلد أحمر مؤلم يصيب طفلك ويشعر بالحرارة عند لمسه، وهى تحدث عندما يتعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس ويمكن أن يؤدي التعرض المتكرر للشمس إلى زيادة خطر تلف الجلد وبعض الأمراض الأخرى





2. ضربات الحرارة

ضربة الشمس هي الحالة الأكثر شيوعًا في أشهر الصيف، وتحدث بسبب تعرض الجسم لفترات طويلة أو مجهود بدني في درجات حرارة عالية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم.





الأساليب الوقائية : امتنع عن الخروج بطفلك خلال النهار من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا لأن هذا هو الوقت تكون فيه أشعة الشمس قوية للغاية، وإذا كان عليك الخروج ، فقومى بتغطية طفلك بشكل صحيح وتطبيق واقي الشمس قبل الخروج.





3. التسمم الغذائي

التسمم الغذائي يحدث عندما تستهلك طعامًا أو ماءًا ملوثًا، ومسببات الأمراض المعدية مثل البكتيريا ، والفيروسات والطفيليات هي الأسباب الأكثر شيوعا من التسمم الغذائي.

الطرق الوقائية: تجنب تناول الأطعمة من الخارج

4. الطفح الحراري

الطفح هو مرض شائع في أشهر الصيف، حيث يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للشمس إلى ظهور طفح جلدي أحمر مثير للحكة على الجلد لدى الطفل.

- كيفية منع أمراض الصيف

• تجنب خروج الطفل عندما يكون الجو حارًا أو مشمسًا جدًا.

• المحافظة على رطوبة جسم طفلك

• استخدم واقي الشمس مع عامل حماية من الشمس أعلى الرأس

• منح طفلك إذا كان صائم المزيد من الفواكه والخضروات

• جعل الطفل يرتدى الملابس الفضفاضة باستمرار خلال فصل الصيف لمنح الجسم الترطيب الكافى