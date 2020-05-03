AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السياحة العالمية لـ "صدى البلد": 4 منصات مطلوبة استعدادا لتعافي السياحة

الأحد 03/مايو/2020 - 03:56 م
منظمة السياحة العالمية
منظمة السياحة العالمية
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قال دكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية إنه وضع رؤية من أجل الاستعداد للتعافي السياحي.

وكشف "البطوطى" في تصريحات خاصة  لـ " صدى البلد " عن 4 منصات مطلوبة الآن من أجل الاستعداد لتعافي السياحة وهي كالآتي:

1. السياحة الداخلية Domestic Tourism: يجب على الوجهات السياحية تجهيز نفسها أن بداية التعافي سوف يبدأ من خلال السياحة الداخلية والإقليمية، والذي هو في الأساس مسألة مبدأ، حيث ينبغي أن يستمتع المواطنون بمقومات وطنهم ومنطقتهم أولًا قبل أن يُطلب من الآخرين الحضور وزيارتها.

2. التدريب والتأهيل Training and Rehabilitation: يتحتم استغلال الوقت في تدريب ورفع كفاءة العاملين وتهيئتهم للوضع والظروف الجديدة، على سبيل المثال تدريب العاملين في خدمة الغرف والمطابخ والمطاعم والبارات وباقي مناطق الخدمات في الفنادق على كيفية تغليف المواد الغذائية وكيفية التصرف واتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية في مختلف الحالات .. الخ وحيث أن العملاء سوف يكون لديهم بالتأكيد شك واحتياط وحساسية أكثر من ذي قبل.

3. الإنعاش الاقتصادي Economic Revitalization: يجب على الحكومات ضخ الأموال ومساعدة الناس خلال تلك المرحلة حتى يمكن البدء في الإنفاق والتجهيز والاستعداد.

4. الترتيبات الخاصة Special Arrangements: أي التعامل مع الوضع الجديد ووضع الخطط المتعلقة ببدء الحركة السياحية سواء في خلال تلك المرحلة الانتقالية، وكذلك مرحلة ما بعد انتهاء الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها. على سبيل المثال الأخذ في عين الاعتبار خلق مناطق جغرافية نظيفة وشواطئ خالية من الفيروس واستعداد الوجهة السياحية لاستقبال الزائرين وشعورهم بالأمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وليد البطوطى يكشف تفاصيل مبادرة مصر جميلة.. فيديو

12 مليار دولار خسائر السياحة العالمية بسبب فيروس كورونا حتى الآن

"السياحة العالمية" تدعو منشآت مصر للمشاركة فى مسابقة الأطعمة بـ بلجيكا

62 مليار دولار خسائر قطاع السياحة العالمى بسبب كورونا حتى الآن

ملكة الجمال.. هبة فؤاد تتحدث عن لقب miss tourism الشرفي

٦٥% من أصحاب الفنادق باليونان يخشون الإفلاس .. و ٤٥ ألف موظف فقدوا وظائفهم

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة تتحدى المشاهدين

لم تترحمى على شهداء الوطن.. رواد التواصل الاجتماعي يهاجمون ليلي سويف

طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة والسجق

الأطباء تقدم بلاغا للنائب العام ضد مدير مستشفى العجمي للعزل.. تفاصيل

3 طرق لعمل البسبوسة أحلى من الجاهزة

المملكة تحاصر كورونا.. تعرف على تجارب السعودية الطبية للقضاء على الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبل طويق.. رمز لهمة السعوديين.. ماذا تعرف عنه

بعد شهر في الحجر المنزلي.. شاهد يارا تتألق بإطلالة كاجوال غريبة

بعد شهر في الحجر المنزلي.. يارا تتألق في أحدث ظهور