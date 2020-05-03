السياحة العالمية لـ "صدى البلد": 4 منصات مطلوبة استعدادا لتعافي السياحة

قال دكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية إنه وضع رؤية من أجل الاستعداد للتعافي السياحي.





وكشف "البطوطى" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " عن 4 منصات مطلوبة الآن من أجل الاستعداد لتعافي السياحة وهي كالآتي:





1. السياحة الداخلية Domestic Tourism: يجب على الوجهات السياحية تجهيز نفسها أن بداية التعافي سوف يبدأ من خلال السياحة الداخلية والإقليمية، والذي هو في الأساس مسألة مبدأ، حيث ينبغي أن يستمتع المواطنون بمقومات وطنهم ومنطقتهم أولًا قبل أن يُطلب من الآخرين الحضور وزيارتها.





2. التدريب والتأهيل Training and Rehabilitation: يتحتم استغلال الوقت في تدريب ورفع كفاءة العاملين وتهيئتهم للوضع والظروف الجديدة، على سبيل المثال تدريب العاملين في خدمة الغرف والمطابخ والمطاعم والبارات وباقي مناطق الخدمات في الفنادق على كيفية تغليف المواد الغذائية وكيفية التصرف واتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية في مختلف الحالات .. الخ وحيث أن العملاء سوف يكون لديهم بالتأكيد شك واحتياط وحساسية أكثر من ذي قبل.





3. الإنعاش الاقتصادي Economic Revitalization: يجب على الحكومات ضخ الأموال ومساعدة الناس خلال تلك المرحلة حتى يمكن البدء في الإنفاق والتجهيز والاستعداد.





4. الترتيبات الخاصة Special Arrangements: أي التعامل مع الوضع الجديد ووضع الخطط المتعلقة ببدء الحركة السياحية سواء في خلال تلك المرحلة الانتقالية، وكذلك مرحلة ما بعد انتهاء الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها. على سبيل المثال الأخذ في عين الاعتبار خلق مناطق جغرافية نظيفة وشواطئ خالية من الفيروس واستعداد الوجهة السياحية لاستقبال الزائرين وشعورهم بالأمان.