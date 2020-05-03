رئيس الوزراء الجزائري يهنئ الصحفيين باليوم العالمي لحرية الصحافة

بعث عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري برقية تهنئة وتشجيع للصحفيين الجزائريين اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق اليوم الأحد، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم بكل مهنية.

وقال جراد في تهنئة نشرت على صفحة رئاسة الحكومة بوقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن "الثالث من مايو هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أتوجه إلى كافة الصحفيات والصحفيين ومن خلالكم إلى كل العاملين بقطاع الإعلام، بأحر التهاني متمنيا لكم التوفيق في أداء مهامكم بكل مهنية".

وأضاف "نحن واعون أن عيدكم هو يوم يذكرنا بالتزامنا كحكومة بالمبادئ الأساسية لحرية التعبير ويذكر أيضا المهنيين بأخلاقيات المهنة وبالمعوقات والمشاكل التي يعاني منها القطاع لطرحها.. هو أيضا مناسبة نتذكر من خلالها من رحلوا عنا و هم مازالوا في عز العطاء"".



