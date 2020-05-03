أحمد عيد: كنت قريبا من الانضمام إلى الأهلي.. واستفزازي لجماهير الأحمر أمر طبيعي





وقال أحمد عيد عبدالملك في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "كنت قريبا من الانضمام إلى الأهلي، ولكن إدارة حرس الحدود رفضت رحيلي، وتمسكت ببقائي مع الفريق".





وأضاف:" لم يكن لدي مانع في الانضمام إلى الأهلي رغم كوني زملكاوي، كنت سأبذل قصارى جهدي مع الأهلي حال الانتقال إليه، لأنني في النهاية لاعب محترف".





وعن استفزازه الدائم لجماهير الأهلي أوضح أحمد عيد أن هذا أمر طبيعي، و"أنا دائما أقول الحق بأنني لا أشجع النادي الأهلي، لأنه منافس للزمالك على البطولات".





وتابع:" لسنا في حرب، وما دام الحديث باحترام فلا يوجد أي مشكلة".

أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق، أنه كان قريبا من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة لعبه مع فريق حرس الحدود.