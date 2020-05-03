سقوط طبيب من نافذة مستشفى بعد تعرضه لضغط أثناء علاج مرضى كورونا

سقط طبيب روسي من نافذة مستشفى بعد تعرضه لضغوطات لا تطلق خلال علاجه لمرضى فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يصارع ألكسندر شوليبوف، 37 عامًا، الموت بعد تعرضه لإصابات في الرأس إثر قفزه من نافذة المستشفي، بعد مشاركته في مقطع فيديو ادعى أنه أمر بالعمل رغم إصابته بـ Covid-19.

كما حذر الطبيب وزملاؤه من نقص معدات الوقاية الشخصية في مدينة فورونيج.

وفي يوم السبت، بينما كان يعالج في مستشفى منطقة نوفوسمانسكايا، سقط طبيب الإسعاف ذو الخبرة من نافذة في الطابق الثاني، ليتعرض لكسور في الجمجمة، وهو الآن في حالة خطيرة.