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محافظات

بسبب كورونا.. محافظ الوادي الجديد يمنع انتقال العاملين من القرى إلى مقر عملهم بالمدينة

الأحد 03/مايو/2020 - 05:11 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن استمرار العمل بقرار تخفيض أعداد العاملين بالوحدات المحلية بمركز الداخلة والخارجة وديوان عام المحافظة لـ ٥ ٪ فقط.


كما قرر المحافظ منع انتقال العاملين من القرى إلى مقر عملهم بمدينة الداخلة بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا .


وشدد الزملوط على ضرورة التزام المخالطين بقرار العزل المنزلي لمدة ١٤ يوما وعدم الخروج من المنازل لتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم مع استمرار المواطنين في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.


كانت محافظة الوادي الجديد، اعلنت  مساء أمس السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 32 حالة، بعد ثبوت إيجابية 5 حالات جديدة بالداخلة.


وأكدت المحافظة في البيان الخاص بها تعافي 3 حالات إيجابية ووفاة حالتان، وسلبية 249 حالة أخرى، وتمثلت الحالات الإيجابية في 31 حالة إيجابية بمركز الداخلة وقراه، وحالة واحدة فقط في مركز الخارجة، ليكون إجمالي الإصابات حتى السبت 2 مايو 2020 هو 32 حالة إيجابية لفيروس كورونا.


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