مطار مرسى علم يستقبل الرحلة رقم 21 للمصريين العالقين في الخارج

استقبل مطار مرسى علم الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الرحلة رقم 21 ، منذ انطلاق الجسر الجوي، لعودة المصريين العالقين بالخارج، حيث وصلت اليوم رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، تقل على متنها 339 راكبا مصريا من العالقين بأمريكا، بعد توقف حركة الطيران هناك بسبب فيروس كورونا المستجد.





من جانبه ، قال مصدر مسئول بمطار مرسى عام الدولي اليوم الأحد، أن الرحلة التى وصلت اليوم من واشنطن، تعد الرحلة الثالثة التي وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية منذ البدأ فى عملية عودة العالقين بالخارج من المصريين لبلدهم.





واضاف المصدر أن أول رحلة قادمة من واشنطن تقل على متنها عالقين وصلت لمطار مرسى عام فى الثالث من أبريل الماضى وكانت تقل 272 راكبا تم نقلهم لفنادق الحجر الصحى وقضوا فترة ال 14 يوما الحجر الصحى وغادرو لبلدهم على متن رحلة طيران داخلية تابعة لمصر للطيران للقاهرة من مرسى علم.





وأوضح أن الرحلة الثالثة وصلت يوم 5 أبريل من واشنطن وكانت تقل 323 راكبا مصريا عالقا بالخارج، وأيضا قضوا فترة الحجر الصحى لهم وغادروا مرسى علم، مؤكدًا أن الرحلة التى وصلت اليوم والتى نقل على متنها 339 راكب تم إنهاء إجراءاتهم سريعة وتم إنهاء إجراءات الحجر الصحى ونقلهم للفنادق المخصصة لهم .





من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن استقبل اليوم كان فريق طبى من الطب الوقائى العائدين من امريكا للتعامل معهم فى العمليات الإجرائية والوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تمت عملية تعقيمهم جيدا بمجرد وصولهم المطار وكذلك تعقيم الحقائب وتم أخذ عينة دم واختبار اجسام مضاده ونقلهم للفنادق فى اتوبيسات سياحية .

وكشف مرعى ، عن مغادرة العائدين من كندا للحجر الصحى بعد انتهاء فترة الحجر الصحى المخصصة لهم، حيث غادرو على متن طائرة مصر للطيران لمطار القاهرة أمس السبت، مؤكدًا أن خلال أيام قليلة سيغادر قرابة 100 مصرى الحجر الصحى بالفنادق المختلفة منهم العائدون من الرياض وبيروت وكازبلانكا وأمستردام وفرانكفورت والبحرين والجزائر .





يذكر أن أستقبل مطار مرسى عام الدولى منذ انطلاق الجسر الجوى لعودة العالقين بالخارج حتى اليوم الأحد قرابة 21 رحلة طيران من عدة دول مختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بعودة العالقين من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا .





وبدأت أولى رحلات الطيران برحلتين اول ابريل الماضى من واشنطن، ثم كندا تليهم بيروت والرياض والبحرين والمغرب وفرانكفورت، وأمستردام، وبرشلونة مرورًا بالجزائر، وصربيا وإندونيسيا، و بانكوك وجاكرتا، أوكرانيا وجزر الخالدين وغيرها من الدول المختلفة، ومن المقرر أن يستقبل مصر للطيران رحلات اخرى من عدة دول مختلفة.





وجاءت عملية نقل العالقين المصريين بالخارج لمصر بعد جائحة فيروس كورونا تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقل المصريين العالقين بالخارج لبلدهم، حيث تم التنسيق بين وزارة الطيران المدني، والهجرة، والصحة، والمنشآت السياحية، وتم تحديد إقامتهم فى فنادق مرسى علم.