أخبار التوك شو.. لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء.. سائق يستفز راكبة في كريزي تاكسي.. طبيبة بـ عزل قها: الحالة النفسية لمرضى كورونا أهم من العلاج.. الشباب والرياضة: نقلنا الجيم فى البيت

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" اليوم الاحد مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
كسرنا ذراع إسرائيل.. مستشار بأكاديمية ناصر مفتخرا بنصر أكتوبر
قال الدكتور محمد الشهاوى اللواء أركان حرب، ومستشار كلية القادة والأركان، أن حرب 6 أكتوبر، العاشر من رمضان عام 1973، هدمت نظرية الأمن الإسرائيلى التي تعتمد على القوات الجوية على نطاق واسع وكسر ذراع الأيمن لإسرائيل الممثلة في القوات الجوية التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير في أي حرب.
وتابع الدكتور محمد الشهاوي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أننا وجهنا رسالة للعدو الإسرائيلي بمدى كفاءة الطيار المصري الذي يستطيع أن يطير على ارتفاعات منخفضة.
خبير إستراتيجي: الإرهاب لا يسقط دولة ومصر ستنتصر وتدحره.. فيديو
قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في تصريحات سابقة أنه سيثأر لأبنائنا ولن يترك حقهم، وذلك بداية من الثأر للشباب المصريين الذين قتلوا على يد داعش في ليبيا.
وأكد اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الضربات الاستباقية التى تمت خلال الأيام الماضية لإحباط خطط العناصر الإرهابية، مؤكدًا أن بيان القوات المسلحة يمثل الإعلان عن ضربات استباقية بغرض تدمير العناصر الإرهابية الموجودة والثأر للشهداء، معقبًا: "الإرهاب عمره ما أسقط دولة".
طبيبة بمستشفى عزل قها: الحالة النفسية لمرضى كورونا أهم من العلاج
قالت الدكتورة أسماء عربي، مدير للفريق الطبي بمستشفى قها للعزل، إنها كانت متواجدة في الصفوف الأولى من أول الأيام للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا وتابعت الموجة الأولى والثالثة من الكورونا.
وتابعت الدكتورة أسماء عربي، خلال حوارها عبر سكايب في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن أصعب ما يواجههم مع المصابين ليس خطورة المرض أو الفيروس وانما الجانب الانساني والنفسي لديهم لأنه في كثير من الاحيان تكون بعض الاسر الكاملة مصابين بالفيروس، أو أطفال أو كبار سن من الأسرة وغيرها من الحالات مما يؤثر على الحالة النفسية للطاقم الطبي، وليس الخوف من علاج المصابين بالفيروس.
لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء على يد الجيش.. فيديو
عرض التليفزيون المصري، فيديو عن القيادة العامة للقوات المسلحة، التي أكدت أن الجيش والشرطة يواصلان ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء.
واستعرض الفيديو تفاصيل الاشتباك مع العناصر التكفيرية، ومحاولتهم الهروب.
الحركة بركة.. الشباب والرياضة: نقلنا الجيم جوه البيت.. فيديو
قال الدكتور محمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا تقوم على الاهتمام بالالتزام بالمنزل وممارسة الحياة بشكل طبيعى من خلال التواجد بالمنزل، وأطلقت عدة مبادرات مهمة للتشجيع على ممارسة الرياضة فى المنزل.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الوزارة اطلقت عدة مبادرات للتشجيع على ممارسة الرياضة بالمنزل، منها " الحركة بركة" ورياضتك بالبيت"، مشيرًا إلى ان المبادرات تستهدف جميع فئات المجتمع.
حطوا كلونيا قلبتوا الدنيا.. سائق يستفز راكبة في كريزي تاكسي
استفز الفنان إبراهيم السمان، سائق برنامج المقالب "كريزي تاكسي"، المذاع على قناة "الحياة"، أحد الركاب بأن هناك رائحة كريهة داخل السيارة قائلا: "ما تنضفوا تستحموا بقى".
وانفعلت الراكبة وقامت بالصراخ بصوت عالٍ فى وجهه مما جعله يغلق مسوجر السيارة حتى تشعر بالرعب أكثر، مما جعل الراكبة تتوتر وتوجه له شتائم عدة، ولكن السائق استمر فى استفزازه لها قائلا: "حطوا كلونيا قلبتوا الدنيا".