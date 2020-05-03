أخبار التوك شو.. لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء.. سائق يستفز راكبة في كريزي تاكسي.. طبيبة بـ عزل قها: الحالة النفسية لمرضى كورونا أهم من العلاج.. الشباب والرياضة: نقلنا الجيم فى البيت

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في تصريحات سابقة أنه سيثأر لأبنائنا ولن يترك حقهم، وذلك بداية من الثأر للشباب المصريين الذين قتلوا على يد داعش في ليبيا.



