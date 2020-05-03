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فن

باسم ياخور ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي" الليلة على MBC مصر

الأحد 03/مايو/2020 - 04:40 م
رامز جلال
رامز جلال
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محمد نبيـل

في حلقة جديدة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" يظهر الفنان السوري باسم ياخور كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.


ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي. 

 

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وأجّلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من فهمى بهجت المحامى، والتى طالب فيها بصفة مستعجلة الحكم بإلزام اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمى لجلسة الأربعاء 6 مايو الجارى.

ويُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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