تغيير اسم شارع البارون بمصر الجديدة لـ نزيه خليفة





رقم 277 لسنة 2020 بإعلان منطقة (الجيارة -حوش النخيل-السكر والليمون) بحي مصر القديمة كـ منطقة إعادة تخطيط مع الالتزام بجميع الشروط والمعايير الخاصة بالمناطق الأثرية والاشتراطات الخاصة بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري. نشرت الجريدة الرسمية في عددها 102، الصادر اليوم الأحد، قرار محافظ القاهرة





كما أصدر القرار رقم 277 لسنة 2020 بإعلان منطقة الفسطاط والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بمصر القديمة كمنطقة إعادة تخطيط مع الالتزام بجميع الشروط والمعايير الخاصة بالمناطق الأثرية والاشتراطات الخاصة بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.





كما أصدر المحافظ القرار 931 لسنة 2020 بإطلاق اسماء 3 شهداء على مارس بالمطرية وعين شمس ، حيث تم إطلاق اسم الشهيد المجند ابراهيم مصطفى إبراهيم على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بنين.





كما تم إطلاق اسم الشهيد الرائد ماجد احمد عبد الرازق على مدرسة الحلمية الثانوية بنات ، وإطلاق اسم الشهيد المقدم ماجد أحمد محمد صبري على مدرسة التحرير الإعدادية بنين بالمطرية.





وشملت المادة الثانية من القرار أيضًا إعادة تسمية شارع البارون إمبان على شارع نزيه خليفة بحي مصر الجديدة.