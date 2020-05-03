إزالة ١٦حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة

كثفت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة وتمكنت من إزالة ١٦حالة إزالة بمساحة ٢١٩٤ م٢ وسط إجراءات أمنية من مراكز الشرطة.

وكان اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة قد وجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( إدكو - الدلنجات - دمنهور - الرحمانية - رشيد - المحمودية ) عن إزالة ١٥ حالة تعدى على مساحة ٢١٩٤ م٢ .





تضمنت الحملات إزالة ٥ حالات تعدي بمساحة ٩١٦ م٢ بقرية الساحل برشيد و ٥ حالات تعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة بمساحة إجمالية ٤٣٧ م٢ بإدكو، عبارة عن مباني من الحجارة البيضاء والأعمدة الخرسانية بدون سقف على أرض ملك الري وأساس وسور من الحجارة البيضاء وحوائط وجدران بدون سقف .





تمكنت الحملة بمركز الدلنجات من إزالة ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٣٤٠ م٢ ، عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتيةوإزالة حالتى تعدي على الأراضي الزراعية الاولى بمساحة ٣٠٠ م٢ بالرحمانية والثانية بمساحة ٩٠ م٢ بعزبة حنا التابعة للوحدة المحلية لقرية نديبة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت .





فيما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية اليوم برئاسة المهندسة سلوى زكى .. رئيس المركز تنفيذ حالة إزالة على الارض الزراعية بمساحة ١١١ م٢ عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف خرسانى بقرية الرياح التابعة للوحدة المحلية بقرية سرنباى.





قاد الحملة كرم النافع .. نائب رئيس المدينة ونائب مأمور مركز شرطة المحمودية وقوة مرافقة له وبحضور رئيس الوحدة المحلية القروية ومسئولى الزراعة وحماية الأراضى.





ويهيب المحافظ بالمواطنين بعدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين .