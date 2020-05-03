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منوعات

قصة دبابير الموت الآسيوية وغزوها لأمريكا وكندا

الأحد 03/مايو/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن رصد مجموعات من الدبابير الآسيوية العملاقة في الولايات المتحدة وكندا لأول مرة مما أثار الذعر بين أعضاء المجتمع العلمي.



وأفادت الصحيفة بأن الحشرات الكبيرة الملقبة بـ "الدبابير القاتلة" تعيش في المناخات المعتدلة والاستوائية بشرق آسيا ، وهي تقتل حوالي 50 شخصًا سنويًا، مشيرة إلى أنه منذ نوفمبر 2019، تم رصد هذه الدبابير على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية ولكن من غير الواضح كيف وصلت إلى هذه البقعة.



وتعتبر الدبابير العملاقة الآسيوية هي أكثر من ضعف حجم نحل العسل، ولها جناحين قياس أكثر من ثلاث بوصات.



وتحتوي الحشرات أيضًا على إبرة كبير مليئة بالسم الذي يحتوي على السم العصبي ، وهو قادر على التسبب في كل من السكتة القلبية والصدمة التأقية.



وقال النحال كونراد بيروبي لصحيفة نيويورك تايمز إنه تعرض مؤخرًا لهجوم من سرب من "الدبابير القتلة" في جزيرة فانكوفر.



وأوضح بيروبي أن لدغة إبرة الدبور أشبه بمسمار ساخن يغرس في الجسد، لافتا إلى أنه تعرض لهجوم من قبل هذه الدبابير وتسببت له في نزيف شديد.

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