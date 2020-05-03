تحية لجيش مصر العظيم.. أحمد أبو هشيمة يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد

احتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بذكرى نصر أكتوبر المجيد الموافقة العاشر من رمضان من كل عام بعد قيام القوات المسلحة بتحرير سيناء وهزيمة العدو الصهيوني.



وغرد أبو هشيمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏ذكرى نصر العاشر من رمضان 1973.. تحية لجيش مصر العظيم ‎#تحيا_مصر ‎#أبو_هشيمة".

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا خاصا بالعمليات العسكرية البطولية التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة في وسط وشمال سيناء بصفة خاصة وعلى كافة الاتجاهات الإستراتيجية بصفة عامة.

حيث قالت القوات المسلحة في بيانها أنه استكمالًا للأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وأسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية تنفيذ 22 مداهمة و١٦ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .



- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعى منها "34 عربة على الاتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى".

إكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق .

- ضبط وتدمير 56 سيارة ، 226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

- القبض على 266 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .