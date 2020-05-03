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رياضة

إلغاء الدوري الممتاز.. اتحاد الكرة يرد على واقعة خطاب الـ 13 ناديا

الأحد 03/مايو/2020 - 05:13 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

نفى اتحاد كرة القدم تسلمه أى خطابات من قبل عدد من أندية الدوري الممتاز تطالب فيها بإلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري فى ظل تفشي فيروس كورونا الخطير.


وقال مصدر داخل الجبلاية إن اتحاد الكرة لم يصله أى خطابات رسمية من أى نادي فى الدوري يطلب خلاله بإلغاء مسابقة الدوري الممتاز.


واضاف ان كل ما يشاع حول طلب 13 ناديا إلغاء مسابقة الدوري بشكل رسمي أمر غير صحيح وليس له أى أساس على أرض الواقع.

كان وزير الرياضة اجتمع مع مسئولي اتحاد الكرة لاستعراض خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي، خلال استقبال الوزير أمس بمكتبه للجنة برئاسة عمرو الجنايني وحضور د . جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.


وأكد عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم حال صدور قرار الدولة بعودة النشاط في أي وقت.

 

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالي والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .

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