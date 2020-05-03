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حوادث

بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.. إصابة شقيقين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

الأحد 03/مايو/2020 - 05:20 م
اصابة شقيقين فى تبادل
اصابة شقيقين فى تبادل اطلاق النار
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مصطفى الرماح

شنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع قوات الأمن المركزى إستهدفت ضبط كلًا من عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر - مسجل شقى خطر فرض سيطرة – سبق إتهامه فى ( 17 ) قضية ما بين ( سرقة بالإكراه ، مقاومة سلطات ، إستعراض قوة ، مخدرات ) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد ( 4 ) أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا ( مخدرات ، مقاومة سلطات ، سرقة ، إستعمال قوة ) بلغ جملة العقوبة فيها السجن ( 8 سنوات ) ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى (سرقة ) .

و شقيق الأول – عاطل – مقيم بذات العنوان - سبق إتهامه فى ( 13 ) قضية ما بين ( سلاح ، مخدرات ، ضرب ) .

 وحال وصول القوات قام المتهمان بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية وعلى الفور قامت القوات بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف .

 وأسفر ذلك عن إصابة المتهمين بطلق نارى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج ، وضبط بحوزتهما (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، وبخزينتهما عدد 9 طلقات نارية من ذات العيار ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام ) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين ، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية .

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