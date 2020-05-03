بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.. إصابة شقيقين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية





شنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع قوات الأمن المركزى إستهدفت ضبط كلًا من عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر - مسجل شقى خطر فرض سيطرة – سبق إتهامه فى ( 17 ) قضية ما بين ( سرقة بالإكراه ، مقاومة سلطات ، إستعراض قوة ، مخدرات ) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد ( 4 ) أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا ( مخدرات ، مقاومة سلطات ، سرقة ، إستعمال قوة ) بلغ جملة العقوبة فيها السجن ( 8 سنوات ) ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى (سرقة ) .





و شقيق الأول – عاطل – مقيم بذات العنوان - سبق إتهامه فى ( 13 ) قضية ما بين ( سلاح ، مخدرات ، ضرب ) .





وحال وصول القوات قام المتهمان بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية وعلى الفور قامت القوات بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف .





وأسفر ذلك عن إصابة المتهمين بطلق نارى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج ، وضبط بحوزتهما (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، وبخزينتهما عدد 9 طلقات نارية من ذات العيار ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام ) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين ، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية .



