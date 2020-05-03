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برلمان

رفع جلسة النواب.. والتصويت النهائي غدا على الطوارئ

الأحد 03/مايو/2020 - 05:21 م
علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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محمود فايد
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان والتي استمرت قرابة 5 ساعات، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين.

ودعا الدكتور علي عبد العال، اللجنة العامة للاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا لنظر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، على أن تعقد الجلسة العامة بعدها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

ووافق المجلس اليوم على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2018/2019، وربط الحساب الختامي لـ49 هيئة عامة واقتصادية.

كما تمت الموافقة على تعديل قانون هيئة الشرطة، بالإضافة لإحالة بيان الحكومة بشأن فرض حالة الطوارئ للجنة العامة.
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