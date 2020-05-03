هيفاء وهبي تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة: تحية لكل صحفي ومراسل إعلامي حر

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي باليوم العالمى لحرية الصحافة بتوجيه التحية لكل صحفي وإعلامي ومراسل حر وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .
وقالت وهبي من خلال تغريدتها :"في اليوم العالمي لحرية الصحافية، تحية لكل صحافي وإعلامي ومراسل حرّ، بينقل كلمة الحق بضمير ومسؤولية رغم كل الضغوطات والقمع اللي ممكن يتعرّضلن نعم للكلمة الحرة والقلم النزيه بوجه الفساد".
وقالت وهبي من خلال تغريدتها :"في اليوم العالمي لحرية الصحافية، تحية لكل صحافي وإعلامي ومراسل حرّ، بينقل كلمة الحق بضمير ومسؤولية رغم كل الضغوطات والقمع اللي ممكن يتعرّضلن نعم للكلمة الحرة والقلم النزيه بوجه الفساد".
ب #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 3, 2020
تحية لكل صحافي وإعلامي ومراسل حرّ بينقل كلمة الحق بضمير ومسؤولية رغم كل الضغوطات والقمع اللي ممكن يتعرّضلن 👏🏻 نعم للكلمة الحرة والقلم النزيه بوجه الفساد#WorldPressFreedomDay