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فن

هيفاء وهبي تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة: تحية لكل صحفي ومراسل إعلامي حر

الأحد 03/مايو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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شروق حمدى
احتفلت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ باليوم العالمى لحرية الصحافة بتوجيه التحية لكل صحفي وإعلامي ومراسل حر وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .

وقالت وهبي من خلال تغريدتها :"في اليوم العالمي لحرية الصحافية، تحية لكل صحافي وإعلامي ومراسل حرّ، بينقل كلمة الحق بضمير ومسؤولية رغم كل الضغوطات والقمع اللي ممكن يتعرّضلن نعم للكلمة الحرة والقلم النزيه بوجه الفساد".

وشاركت هيفاء وهبي في كليب اليسا الجديد هنغني كمان وكمان وظهرت كـ ضيفة شرف وهي تغني وترقص من منزلها بسبب اتباع التباعد الاجتماعي. 

وخرجت هيفاء وهبي من منافسة السباق الرمضاني بمسلسلها اسود فاتح بعد تعطل تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم اللحاق بالتصوير لضيق الوقت.


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